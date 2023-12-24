23 декабря 2023 года в столичном дворце спорта «Мегаспорт» прошла премьера ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» по мотивам повестей Николая Гоголя. Оригинальное мультимедийное шоу с участием звезд фигурного катания можно будет увидеть до 7 января 2024 года. В шоу принимают участие многократные чемпионы России, Европы и мира Татьяна Навка, Петр Чернышев, Камила Валиева, Анна Щербакова, Аделина Сотникова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас и другие именитые фигуристы.
«Вечера на хуторе» объединили в себе современные технологии и классические виды искусства. Историю любви кузнеца Вакулы к Оксане превратили в новогоднее представление на льду с танцами, песнями и долей мистики. Зрители увидят не только виртуозное катание чемпионов и именитых фигуристов, но еще и элементы акробатики, цирковых представлений и рождественские гуляния императорского двора времен Екатерины Великой.
Фото с представления — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Анна Щербакова выступает на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Виктория Синицина выступает на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурист Никита Кацалапов выступает на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурист Повилас Ванагас выступает на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Никита Кацалапов и Анна Щербакова выступают на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурист Повилас Ванагас выступает на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина выступают на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко выступают на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина выступают на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурист Никита Кацалапов выступает на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Маргарита Дробязко выступает на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Маргарита Дробязко выступает на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Татьяна Навка и Пётр Чернышев выступают на ледовом шоу «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Татьяна Навка и Пётр Чернышев выступают на ледовом шоу «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Никита Кацалапов, Повилас Ванагас и Виктория Синицина (слева направо) выступают на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Никита Кацалапов, Повилас Ванагас и Виктория Синицина (слева направо) выступают на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Никита Кацалапов и Татьяна Навка выступают на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко выступают на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина выступают на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурист Максим Ковтун выступает на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве