Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Анна Щербакова выступает на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Анна Щербакова выступает на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Виктория Синицина выступает на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Виктория Синицина выступает на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигурист Никита Кацалапов выступает на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигурист Никита Кацалапов выступает на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигурист Повилас Ванагас выступает на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигурист Повилас Ванагас выступает на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Никита Кацалапов и Анна Щербакова выступают на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Никита Кацалапов и Анна Щербакова выступают на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигурист Повилас Ванагас выступает на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигурист Повилас Ванагас выступает на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина выступают на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина выступают на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко выступают на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко выступают на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина выступают на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина выступают на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигурист Никита Кацалапов выступает на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигурист Никита Кацалапов выступает на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Маргарита Дробязко выступает на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Маргарита Дробязко выступает на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Маргарита Дробязко выступает на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Маргарита Дробязко выступает на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Татьяна Навка и Пётр Чернышев выступают на ледовом шоу «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Татьяна Навка и Пётр Чернышев выступают на ледовом шоу «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Татьяна Навка и Пётр Чернышев выступают на ледовом шоу «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Татьяна Навка и Пётр Чернышев выступают на ледовом шоу «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Никита Кацалапов, Повилас Ванагас и Виктория Синицина (слева направо) выступают на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Никита Кацалапов, Повилас Ванагас и Виктория Синицина (слева направо) выступают на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Никита Кацалапов, Повилас Ванагас и Виктория Синицина (слева направо) выступают на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Никита Кацалапов, Повилас Ванагас и Виктория Синицина (слева направо) выступают на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Никита Кацалапов и Татьяна Навка выступают на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Никита Кацалапов и Татьяна Навка выступают на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко выступают на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко выступают на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина выступают на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина выступают на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигурист Максим Ковтун выступает на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигурист Максим Ковтун выступает на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве