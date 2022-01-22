Певцам Королёвой и Хабибу запретили приезжать в Литву

Певцам Наташе Королёвой и Хабибу Шарипову запретили въезд в Литву, пишет ТАСС. Это следует из решения департамента миграции при МВД республики. Музыканты не смогут попасть на территорию страны в течение пяти лет — до 21 января 2027 года. Причиной, вероятно, стало обращение двух литовских политиков в Министерство иностранных дел республики о том, что Королёва и Хабиб ранее выступали в Крыму.

В МИД обратились председатель комитета сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас и депутат Витаутас Юозапайтис. Они потребовали провести оценку идеологической составляющей будущих гастролей исполнителей в Литве.

Концертный директор Хабиба Алёна рассказала изданию «Газета.Ru», что певцу пришлось вернуться домой из-за запрета на въезд со стороны Литвы. Его выступления в республике ждали три тысячи человек.

Сейчас он в самолёте летит обратно. Нас ждали три тысячи человек, у нас аншлаг за месяц был. Мы очень расстроены, что политика рулит вместо музыки. Мы живём творчеством, мы не играем в политические игры. Мы просто были в Крыму на гастролях, из-за этого его включили в список. Всё. Мы очень расстроены. Очень надеемся, что скоро это всё пройдёт и всё будет по-другому, — сказала она.

Ранее российский блогер Даня Милохин не смог попасть на Украину. Музыкант пояснил, что его не впустили на территорию страны, так как он «враг».