Настя Ивлеева запустит новое шоу

https://static.news.ru/photo/db7e0d32-b94d-11ea-a59c-fa163e074e61_660.jpg Настя Ивлеева Фото: _agentgirl_/instagram.com

Блогер Настя Ивлеева планирует запустить новое шоу, главной составляющей которого станут челленджи.

Его рамках приглашённым звёздам будут задаваться вопросы, и в случае неправильного ответа, знаменитости должны будут выполнить какое-либо задание. Это формат Ивлеева попробовала во время действия режима самоизоляции.

Кроме того, в новом шоу блогер предоставляет зрителям возможность заработать. Для этого подписчику следует придумать необычный челлендж и снять на видео его выполнение. Если задание понравится Ивлеевой, они наградят его автора, а саму идею используют в шоу. Программа будет запущена на YouTube-канале ведущей в ближайшее время, передаёт Starhit.

«Прямой карантин» возвращается и переезжает на YouTube, но теперь уже и с вашим участием, — заявила она, обращаясь к своим зрителям.

Ранее NEWS.ru писал о том, что телеведущая и блогер Настя Ивлеева ответила недоброжелательным подписчикам, упрекающим её в зазнайстве и в постоянной демонстрации роскошных вещей и автомобилей.