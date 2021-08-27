«Насильственные действия»: Лолита отреагировала на задержание Агурбаш

Российская певица Лолита Милявская отреагировала на новость о задержании полицией её коллеги Анжелики Агурбаш. В беседе с NEWS.ru она заявила, что против певицы могли применить «насильственные действия».

Я очень напугана новостью о задержании Анжелики, уже несколько часов не могу до неё дозвониться. Некоторое время назад она сама, по доброй воле давала объяснения в правоохранительных органах. И написала в заявлении: если с ней что-то случится, если её, гражданку России, вывезут за пределы РФ, то это будут насильственные действия. Об этом Анжелика рассказала мне сама, — призналась Лолита.

Милявская выразила надежду, что с Анжеликой Агурбаш ничего не случилось, и информация о её задержании окажется фейком.

Ранее сообщалось, что объявленную белорусскими властями в розыск Агурбаш доставили в московский отдел полиции для опроса. Однако официального подтверждения этой новости до сих пор нет.

Менеджер звезды рассказала ТАСС , что вместе с певицей находится сейчас на светском мероприятии, и Агурбаш «никто не задерживал». При этом в сообщении не указывается имя представителя певицы, сделавшей это утверждение. Опрошенные NEWS.ru знакомые Агурбаш, как и Лолита, заявили, что Анжелика перестала выходить на связь примерно с пяти часов вечера 27 августа.

Почти два месяца назад в Белоруссии против певицы возбудили два уголовных дела по обвинению в разжигании вражды или розни и за публичное оскорбление президента. Певица активно поддерживала протесты прошлым летом, а также выходила к посольству республики в Москве. Генпрокуратура Белоруссии потребовала от России выдать Анжелику Агурбаш для привлечения её к ответственности.

В интервью NEWS.ru певица заявляла, что её могут выкрасть. Агурбаш обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить ей и «остановить террор и агрессию властей Белоруссии» по отношению к гражданам республики.