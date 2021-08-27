Разыскиваемую в Белоруссии певицу Агурбаш доставили в полицию в Москве

Певицу Анжелику Агурбаш, которая объявлена в розыск в Белоруссии, доставили в московский отдел полиции, сейчас её опрашивают. Об этом сообщил «Пятый канал».

На певицу возбуждены два уголовных дела в Белоруссии: за разжигание вражды или розни и за публичное оскорбление президента. Певица активно поддерживала протесты прошлым летом, а также выходила к посольству республики в Москве.

Генеральная прокуратура Белоруссии потребовала от России выдать Анжелику Агурбаш, чтобы её привлекли к ответственности.

Агурбаш заявила, что её могут выкрасть. Она также рассказала, что официальной выдачи не боится, так как является гражданкой России, а Россия не выдаёт своих граждан. Она абсолютно уверена в своей невиновности.

Певица также попросила президента России Владимира Путина остановить террор и агрессию властей Белоруссии по отношению к гражданам республики. Александр Лукашенко просто губит Беларусь и губит белорусов, заявила Агурбаш. Она выразила уверенность, что белорусский лидер «захватил страну в заложники».