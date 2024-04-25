Нагиев поедет на заработки в Дубай? Почему ему предрекли крах карьеры

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Нагиев

СМИ сообщили, что шоумен Дмитрий Нагиев поедет на заработки в Арабские Эмираты. Что будет делать актер в Дубае, вернется ли в Россию?

Зачем Дмитрий Нагиев поедет в ОАЭ

Несколько дней назад стало известно, что в начале мая шоумен собирается дать мастер-класс по уверенности в себе. Согласно программе мероприятия, которое пройдет в Дубае, участники смогут «гармонизировать все стороны личности», «обретут веру в свои силы», «раскроют талант и потенциал», выйдут на «новый уровень энергии и харизмы».

Программа курса с Нагиевым рассчитана на две недели. Стоимость участия в авторской программе шоумена колеблется от 13 600 до 17 600 дирхамов (около 347–450 тысяч рублей).

Музыкант и бизнесмен Андрей Ковалев в беседе с «Абзацем» заявил, что телеведущий решил вступить в ряды «продавцов воздуха». Собеседник издания предположил, что Нагиев рискует закончить как блогеры Аяз Шабутдинов и Елена Блиновская.

«Что нам за 350–400 тысяч рублей предлагают? „Уйти в глубину себя, расширить заряд энергии“? Нагиев сам читал, как его рекламируют? Это все похоже на секту. Позор ему! Нагиев начнет с курсов личностного роста, а закончит как Аяз Шабутдинов и Елена Блиновская — в СИЗО!» — возмутился Ковалев.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Дмитрий Нагиев

Какой у Дмитрия Нагиева гонорар

Основатель телеканала «Пятница!» Николай Картозия в своем Telegram-канале сообщил, что Нагиев получает 5 млн рублей за один съемочный день. Журналист отмечает, что шоумен соглашается на участие в проекте, если команда гарантирует не менее четырех съемочных дней.

«Знаете, что ответит вам Дмитрий Нагиев, если вы предложите ему сняться в своем фильме? Он объявит вам 5 миллионов рублей за один съемочный день. При этом вы должны гарантировать ему, что таких дней на вашей картине у него будет не меньше четырех. Как говорят у них в Петербурге, „двадцать лямов — или пусть эту <...> (ерунду. — NEWS.ru) Кологривый играет». Тем более что Кологривый мог бы сыграть маньяка Чикатило и без грима, без сценария. Своими словами», — написал Картозия.

Однако он отметил, что с некоторыми режиссерами Нагиев работает иначе. По его словам, речь идет, например, о Сарике Андреасяне, для которого шоумен «покорно сыграет всю свою роль за один съемочный день, и заплатят ему за это миллиона три-четыре». Такой подход Картозия объяснил тем, что создатель недавно вышедшей экранизации «Евгения Онегина» «умеет ухаживать за артистами».

«Андреасян дарит актерам одежду со съемок, вкусно кормит, делает подарки, идет навстречу пожеланиям больших звезд. Вот хочет, к примеру, Дмитрий Нагиев пристроить в кино своего сына Кирилла — пожалуйста. Сарик даст тому заметную роль», — написал медиаменеджер.

Где сейчас Дмитрий Нагиев

Последние два года шоумен редко выходит на связь с поклонниками в социальных сетях и почти не посещает светские мероприятия. В частности, артист отказался от телевизионных эфиров, но продолжил сниматься в кино и рекламе, а также вести корпоративы.

В 2024 году с участием артиста должны выйти картины «Новый Год в Берёзовке», «Кто быстрее?», «Кетчуп», «Зять», «12 стульев» и «Тень Чикатило». Кроме того, Нагиев остается амбассадором компании «МТС».

Недавно критик и телеведущий Сергей Соседов сообщил, что отсутствие пропавшего из публичного пространства после 2022 года Нагиева сейчас очень заметно. По его словам, шоумен — креативный и харизматичный человек. По мнению критика, Нагиев — один из лучших ведущих на российском телевидении.

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