Надежду Бабкину доставили в больницу с подозрением на коронавирус

https://static.news.ru/photo/c5196e30-7828-11ea-b256-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Певицу Надежду Бабкину госпитализировали. Врачи подтвердили её заражение коронавирусом.

Артистка пожаловалась на плохое самочувствие 1 апреля. После этого её доставили в медицинское учреждение и поставили диагноз «пневмония», передаёт Mash.

Сын Бабкиной Данила Заседателев подтвердил COVID-19 у матери.

С самого начала карантина она соблюдала все рекомендации по самоизоляции, отменила все встречи и поездки. Но за руку я её не держал. И с кем она могла общаться и видеться в это время, сказать не могу. Коронавирус мне ещё не подтвердили, но ситуация имеет место быть, — сказал он.

Ранее NEWS,ru писал, что самочувствие народного артиста РСФСР Льва Лещенко постепенно улучшается. В скором времени певца могут выписать из клиники в Коммунарке, куда его госпитализировали в конце марта.