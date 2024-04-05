«На костылях не дойти»: Гузеева показала себя в инвалидной коляске Сломавшая ногу Гузеева передвигается в инвалидной коляске и с костылями

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лариса Гузеева

64-летняя ведущая телешоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) выложила видео, на котором едет по аэропорту в инвалидной коляске. Сломавшая 20 дней назад ногу актриса сообщила, что не может передвигаться на костылях на длинные дистанции. Гузеева отметила, что едет в гости к другу в Ессентуки.

Мы едем в Ессентуки, а я на коляске. Потому что здесь такой километраж, что мне ни на каких костылях не дойти до самолета, — с улыбкой сообщила Гузеева.

Ранее Гузеева сообщила, что перед Пасхой улетела на отдых в Израиль. По словам актрисы, она планировала поездку давно и решила не отказываться от нее, несмотря на травму. Артистка рассказала, что хотела посетить святые места и храм Гроба Господня.

До этого Гузеева рассказала, что оступилась и сломала ногу, после чего предположила, что «идет не той тропой». Врачи наложили ей гипс и рекомендовали покой, однако актриса решила нарушить их предписания и совершить несколько поездок.

Позже телеведущая Роза Сябитова рассказала, что после совместных съемок у Гузеевой и комика Гарика Харламова завязались шуры-муры во время совместной работы над фильмом «Теща». По ее словам, раньше артистка испытывала к Харламову искреннюю неприязнь. Сейчас же, как отмечает Сябитова, ее коллега по программе поменяла отношение к Харламову и даже пробовала найти недавно расставшемуся с женой комику новую невесту.