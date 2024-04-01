«Мы сами по себе отдельные личности»: как живет семья Добронравовых

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Российским зрителям хорошо знакома актерская династия Добронравовых — народный артист РФ Федор Добронравов и его сыновья Иван и Виктор. Как живет звездная чета, как друг к другу относятся?

Что известно о семье Федора Добронравова

Федор Добронравов счастлив в браке с супругой Ириной. Несмотря на 41 год брака, артист вновь и вновь признается в любви супруге. Он уверяет, что его популярность никак не повлияла на их отношения.

«Несколько мешает только то, что я редко бываю дома. Конечно, это огорчает моих домашних. Но что делать, это часть нашей профессии. Сыновья у меня тоже снимаются довольно много. И играют. А жены ждут, считая года. Так было всегда», — пояснял глава семьи в одном из интервью.

Его старший сын заслуженный артист РФ Виктор Добронравов женат на фотографе Александре Торгушниковой, которая делает снимки для Театра имени Евгения Вахтангова. Пара воспитывает двух дочерей — 13-летнюю Варвару и 8-летнюю Василису.

Младший сын Федора Добронравова Иван, лауреат Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» в номинации «Лучшая мужская роль», женат на девушке по имени Анна, которая работает стоматологом. Пара воспитывает шестилетнего сына Льва и пятилетнюю дочь Веронику.

«Мы с женой их балуем и за это получаем от их родителей. Ну а что делать? Любовь бабушки и дедушки совсем другая, нежели мамы и папы. Она более прозрачная, чистая, безответственная», — рассказывал Добронравов-старший в одном из интервью.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Актеры Виктор Добронравов (слева) и Федор Добронравов

Почему Федор Добронравов взял паузу в карьере

14 февраля в Культурном центре ЗИЛ в Москве был отменен спектакль «Ты где-то рядом» с Федором Добронравовым в главной роли. В пресс-службе учреждения сообщили, что постановку перенесли из-за ухудшения самочувствия артиста.

15 марта стало известно, что актер отменил все свои спектакли в 2024 году. По данным инсайдеров, Добронравову провели операцию, без которой ему грозила инвалидность, писал Telegram-канал SHOT.

«Актер Федор Добронравов отменил все свои спектакли на ближайший год — до января 2025-го. Ему предстоит продолжительная реабилитация после операции, без которой он мог бы стать инвалидом», — сообщал канал.

По данным СМИ, актеру удалили дискоостеофитный комплекс (дегенеративное образование на фоне осложнений остеохондроза) на уровне двух позвонков и назначили продолжительный курс лечебной физкультуры и медикаментов. После этого Добронравов решил отказаться от участия во всех спектаклях до 2025 года.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Федор Добронравов

Что Виктор Добронравов говорил о своей семье

Несмотря на то что оба брата выбрали актерскую профессию, между ними нет никакой профессиональной конкуренции. Виктор Добронравов объяснил это тем, что он и Иван играют в разных театрах и проектах.

«Дело в том, что мы сами по себе отдельные личности. И если вспомнить, то Ваня первый из нас прозвучал как артист, когда снялся у Звягинцева. Ни „Ликвидации“, ни „Не родись красивой“ тогда еще не было. Мы всегда играли в разных театрах и проектах. Но мы друг друга очень любим. Горжусь, что я сын своего отца», — сказал старший из братьев Добронравовых в шоу «Кстати» в «VK Видео».

Виктор ранее рассказывал, что боялся слухов о «блате», поэтому поступал на платное отделение Театрального института имени Бориса Щукина, а не на бюджетное.

«На бюджет меня перевели из-за хорошей учебы. А что говорят другие, мне все равно. Сейчас вообще так много негатива вокруг, и этот пресловутый хейт настолько вошел в нашу жизнь, что люди даже не замечают, как они во всем этом погрязли», — рассказывал в одном из интервью звезда фильма Сарика Андреасяна «Евгений Онегин».

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