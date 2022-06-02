«Мы должны обняться»: Шевчук в Израиле призвал коллег перестать ругаться Шевчук из Израиля призвал коллег перестать скандалить и ссориться

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Юрий Шевчук

Юрий Шевчук после скандальных высказываний о родине на концерте в Уфе призвал коллег перестать ругаться и скандалить. Музыкант в интервью израильскому ТВ предложил всем обняться и «рубиться» за свет в конце тоннеля, пишет StarHit.

В частности, 65-летний лидер «ДДТ» рассказал, что запланированный на 10 июня концерт группы в Москве был отменён из-за того, что организаторы не смогли согласовать вопросы с московскими властями. Выступление коллектива перенесено на 17 июня 2023 года.

Шевчук в беседе с израильскими журналистами посетовал, что сейчас-де в стране «назревает драка» между теми, кто остался в России, и теми, кто уехал на Запад. Ситуация сложилась «какая-то странная», считает исполнитель.

Уехавшие — интеллигенция, замечательные журналисты. Я их всех уважаю. Но они начинают говорить, что те, кто остался в России — они остались... вот в такой стране. Оставшиеся говорят типа, а что же вы струсили и сбежали, — высказал свою точку зрения на события уехавший из страны Шевчук.

Музыкант добавил, что сейчас между его коллегами много споров и ссор, что его очень удручает.

Мы должны все вместе обняться. Хватит ругаться и ссориться. Надо рубиться за какой-то свет в конце тоннеля, в который я искренне верю. Иначе бы мы так не рубились на концертах в России, — отметил рокер.

Ранее музыкант Валерий Кипелов во время своего концерта вступил в заочную полемику с лидером ДДТ Юрием Шевчуком, который сказал, что «Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку». По мнению бывшего солиста «Арии», образ Родины не так однозначен.