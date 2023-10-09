Муж Веры из «Ворониных» попал в больницу после необычного свидания с женой Танцор Карпов разбил подбородок после свидания с актрисой Волковой у дантиста

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Екатерина Волкова и ее супруг танцор Андрей Карпов

Танцор Андрей Карпов попал в больницу с разбитым подбородком спустя сутки после свидания с супругой Екатериной Волковой у дантиста, об этом в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) сообщила сама актриса. По ее словам, супругу сделали полное обследование ротовой полости и удалили зуб мудрости, вколов анестезию. На следующее утро у Карпова закружилась голова.

Единственное, чего мы не учли — что удаление было вечером, а зуб оказал нехилое сопротивление. Наркоз мужественно держался, поэтому по приезде Андрюха сразу же лег. А когда проснулся с утра, у него началось головокружение, которое он, как и любой мужик, проигнорировал. Как итог — обморок, разбитый подбородок, поездка в больницу, наложение швов, — рассказала Волкова.

Она отметила, что помочь довезти Карпова до больницы помогла ее соседка. Актриса рассказала, что они с мужем часто ходят на свидания по воскресеньям. Так, неделей ранее они решили сходить в кафе и выпить кофе на веранде. После последнего свидания Волкова заявила: «Не жили хорошо, нечего и начинать. Чего нам эти романтики сдались?»

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