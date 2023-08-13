«Мурашки побежали»: Агутин рассказал о первой встрече с Варум Агутин рассказал, что в первую встречу Варум поразила его своим исполнением

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Леонид Агутин и Анжелика Варум

Композитор и музыкант Леонид Агутин признался, что до сих пор помнит, как впервые увидел свою супругу Анжелику Варум. В интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец он отметил, что от голоса девушки у него по телу побежали мурашки.

Это было в 1989 году. Я пришел в «Лужники», было очень много артистов. Меня так и не пустили выступать, и я зашел на трибуну напротив сцены. Там выступала Анжелика Варум, я ее еще тогда не знал. Она пела песню «Полуночный ковбой», — рассказал Агутин.

По словам музыканта, тогда Варум запомнилась ему очень маленькой, так как певицу не было видно на сцене. Он даже сравнивал будущую супругу с Дюймовочкой. При этом Агутин отметил, что ее исполнение отличалось от других и могло поразить прямо в сердце.

У меня мурашки побежали по всему телу, — добавил он.

Ранее Агутин также заявлял, что мечтал получить звание народного артиста России в 50 лет. По словам музыканта, признание от государства имело для него большое значение, потому он даже пытался намекнуть об этом тогдашнему министру культуры Владимиру Мединскому.

Агутин также отметил, что в любом случае ощущает себя народным музыкальным исполнителем и в звании заслуженного артиста страны ему находиться вполне комфортно.