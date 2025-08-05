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05 августа 2025 в 14:43

«Мурашки по коже»: Шаляпин объяснил, почему выступает перед бойцами СВО

Шаляпин заявил, что для него большая честь — поднимать настроение участникам СВО

Прохор Шаляпин Прохор Шаляпин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российский певец и телеведущий Прохор Шаляпин посетил один из подмосковных госпиталей, в котором лежат раненые участники специальной военной операции. В беседе с NEWS.ru артист рассказал, что для него большая честь — вносить какой-то вклад и поднимать настроение бойцам. По словам Шаляпина, военнослужащие — это настоящие герои нашего времени.

Для меня, как и для любого нормального россиянина, большая честь выступать, какой-то маленький вклад [вносить], хотя бы настроение, как артисту, поднять ребятам, потому что это настоящие герои нашего времени. Я говорю это искренне. Мурашки по коже, потому что вот так вот на передовой отстаивать интересы страны, — рассказал шоумен.

Он добавил, что «языком все могут болтать», в том числе и в комментариях в социальных сетях. Шаляпин подчеркнул, что испытывает искреннее уважение ко всем участникам СВО.

Шаляпин также признался, что обожает балерину Анастасию Волочкову. Он назвал ее настоящим другом, оценив искренность и творческие таланты. Артист отметил, что «люди немеют и шалеют от удовольствия», когда слышат пение балерины.

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