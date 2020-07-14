Муцениеце прервала молчание после отдыха детей в компании с Карпович

https://static.news.ru/photo/9530edaa-c5cc-11ea-b829-fa163e074e61_660.jpg Агата Муцениеце Фото: agataagata/instagram.com

Актриса Агата Муцениеце впервые прокомментировала совместный отдых своих детей с новой возлюбленной их отца Мирославой Карпович. По признанию звезды, для неё известие о том, что Павел Прилучный взял на море любовницу, тоже стало откровением.

Я отпускала только с папой, — написала она, отвечая на комментарий одной из своих подписчиц в своем Instagram.

Поклонников Муцениеце очень возмутила вся эта ситуация. По их словам, велика вероятность того, что Павел, ещё будучи в браке, изменял Агате со звездой «Папиных дочек». Только этим можно объяснить их стремительно развивающиеся взаимоотношения.

Как всё быстро происходит у Павла. Ещё недавно он был счастлив с Агатой. Неужели он долго изменял ей с Мирославой? И знала ли Агата о похождениях муженька? — обсуждают пользователи.

Ранее актёра видели в компании Карпович на побережье Чёрного моря. Молодые люди прокатились на яхте. Вместе с Павлом был семилетний сын Тимофей и четырёхлетняя дочь Мия. До этого, в июне 2020 года, пару заметили во время прогулки по Москве.

Прилучный познакомился с Карпович во время репетиции спектакля. Сам актёр с 2011 года был женат на актрисе Агате Муцениеце. В феврале 2020-го супруги заявили, что решили разойтись, в начале лета они официально развелись.

На днях стало известно, что Прилучный и Карпович стали жить под одной крышей. По слухам, звезда переехала к любимому в тот самый дом, из которого он совсем недавно выгонял Агату Муцениеце. Соседи от новой возлюбленной актёра пребывают в шоке. Они уже слышали, как Мирослава наводит свои порядки и спорит с домработницей, заявляя, что она в этом доме хозяйка, писал NEWS.ru,