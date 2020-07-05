Павла Прилучного с детьми заметили в компании Мирославы Карпович

https://static.news.ru/photo/9b2b75d0-beca-11ea-b22b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Звезда сериала «Папины дочки» — 34-летняя украинская актриса Мирослава Карпович — недавно пожаловалась на угрозы из-за слухов, что российский 32-летний артист Павел Прилучный бросил 31-летнюю латвийскую актрису Агату Муцениеце из-за неё. Однако она не подтвердила, что встречается с известным мужчиной. Тем не менее юзеры заметили Прилучного с детьми в компании с Карпович на побережье Чёрного моря.

Молодые люди прокатились на яхте. Вместе с Павлом был семилетний сын Тимофей и четырёхлетняя дочь Мия. Они родились в браке с Муцениеце. Автор снимка опубликовал фото в Сети, передаёт журнал StarHit. Официальной информации, подтверждающей совместный отдых Прилучного и Карпович, пока нет. До этого, в июне 2020 года, пару видели во время прогулки по Москве. Павла узнали, несмотря на то, что 32-летний актёр был в маске.

instagram.com/bugevuge

Прилучный познакомился с Карпович во время репетиции спектакля. Актриса из «Папиных дочек» ранее замужем не была. Однако у неё было несколько ярких романов со звёздами отечественного шоу-бизнеса.

Муцениеце и Прилучный поженились в 2011 году. У пары в браке родились сын и дочь. В феврале 2020-го супруги заявили, что решили разойтись, в начале лета они официально развелись. Впрочем, мирно решили все споры по поводу детей и имущества.

Сын распавшейся звёздной пары до сих пор не теряет надежды помирить родителей, а Карпович, которую затравили поклонники Муцениеце, не подтверждает, но и не опровергает их теории, что она причастна к разводу Прилучного.

Ранее NEWS.ru сообщал, что у Павла Прилучного и Агаты Муцениеце ещё есть шанс на восстановление семьи. Об этом сообщила их адвокат Жанна Маргулис.