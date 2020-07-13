«Тут я хозяйка»: переехавшая к Прилучному Карпович диктует свои правила

https://static.news.ru/photo/898c5ca8-c51a-11ea-bed1-fa163e074e61_660.jpg Мирослава Карпович Фото: m1r0slava_karpovich/instagram.com

Отношения актёра Павла Прилучного и звезды «Папиных дочек» Мирославы Карпович развиваются стремительно. По некоторым данным, влюблённые решили жить под одной крышей. Стало известно, что Карпович переехала к любимому в тот самый дом, из которого он совсем недавно выгонял Агату Муцениеце.

Соседи от новой возлюбленной актёра пребывают в шоке. Они уже слышали, как Мирослава наводит свои порядки и спорит с домработницей, заявляя, что она в этом доме хозяйка.

Требовала, чтобы слушались только её, и выполняли всё, что она захочет, — рассказал местный житель изданию «7 дней».

По слухам, Карпович привезла в загородный дом актёра все свои вещи и заняла комнаты, которые некогда занимала его экс-супруга с детьми.

Роман Прилучного и Карпович обсуждают в Сети уже несколько недель. Ранее актёра видели в компании Карпович на побережье Чёрного моря. Молодые люди прокатились на яхте. Вместе с Павлом был семилетний сын Тимофей и четырёхлетняя дочь Мия. До этого, в июне 2020 года, пару заметили во время прогулки по Москве.

Прилучный познакомился с Карпович во время репетиции спектакля. Актриса ранее в браке не состояла. Однако у неё было несколько ярких романов со звёздами российского шоу-бизнеса.

Сам актёр с 2011 года был женат на актрисе Агате Муцениеце. У пары есть сын и дочь. В феврале 2020-го супруги заявили, что решили разойтись, в начале лета они официально развелись. Недавно от Муцениеце последовали обвинения в домашнем насилии в адрес экс-супруга, писал NEWS.ru.