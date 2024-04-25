Молодая избранница Бари Алибасова ответила на подозрения в алчности Молодая жена Алибасова сказала, что обеспечена и не нуждается в деньгах супруга

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бари Алибасов

Новая супруга основателя группы «На-На» Бари Алибасова Елена заявила, что является обеспеченным человеком, передает StarHit. Она подчеркнула, что у нее нет необходимости жить с продюсером ради наследства.

Я вполне обеспеченный человек, понимаете? Ну как-то же я жила до Бари Каримовича и не страдала, — сказала женщина.

Сам Алибасов говорил, что его новая избранница вытянула счастливый билет, познакомившись с ним. Известно, что Елена у продюсера работала сиделкой и помощницей по дому. Она стала седьмой супругой артиста.

Ранее продюсер Игорь Сандлер выразил мнение, что новая жена Алибасова изменила его жизнь и не отходит от шоумена ни на шаг. По его словам, до появления супруги дом основателя группы «На-На» находился в упадке, как и сам артист. В его комнате царил беспорядок, постель всегда была не заправлена, а продюсер ходил без свежей стрижки.

Она же, по словам продюсера, заметила первые симптомы инсульта, который произошел у Алибасова в конце февраля, отметила заторможенность речи и дезориентацию в пространстве. Именно Елена вызвала скорую помощь и ухаживала за Алибасовым, пока его состояние не пришло в норму. Сейчас, уточнил Сандлер, 76-летний шоумен «в порядке».