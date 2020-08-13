Митя Фомин подружился с бомжами на отдыхе в Крыму

Троих бродяг музыкант встретил на улицах Севастополя, поговорил с ними и дал денег на питание.
Один остроумно шутил, хвастал своим новым собакеном. Второй посапывал рядом и что-то неспешно ворчал сквозь сон. Интеллигентные люди, кстати, оказались, благодарили очень, — написал музыкант.
Фомин призвал подписчиков, просыпающихся каждое утро в своих домах, не оставаться равнодушными к бездомным. Он добавил, что такие люди есть в каждой стране, а без крыши над головой они остались из-за череды неудач и особенностей характера.
Ранее Митя Фомин помог помолодеть своей сестре Светлане, которая была недовольна своим внешним видом. Он привёл родственницу к пластическому хирургу, который отметил хорошую генетику пациентки и заявил о необходимости укрепить овал лица. Процедура обошлась в 500 тысяч рублей. Фомин уже на следующий день после операции забрал сестру из клиники, пообещав рассказать, как пластика преобразила её, писал NEWS.ru.