Шоу-бизнес

Митя Фомин подружился с бомжами на отдыхе в Крыму

18:48, 13 августа 2020
Фото: mf_agent/instagram.com

Российский певец Митя Фомин, отдыхавший этим летом в Крыму, подружился с местными бомжами и сделал с ними фотосессию на одной из лавочек Севастополя.

Снимки бывший солист группы Hi-Fi опубликовал в социальной сети.

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Троих бродяг музыкант встретил на улицах Севастополя, поговорил с ними и дал денег на питание.

Один остроумно шутил, хвастал своим новым собакеном. Второй посапывал рядом и что-то неспешно ворчал сквозь сон. Интеллигентные люди, кстати, оказались, благодарили очень, — написал музыкант.

Фомин призвал подписчиков, просыпающихся каждое утро в своих домах, не оставаться равнодушными к бездомным. Он добавил, что такие люди есть в каждой стране, а без крыши над головой они остались из-за череды неудач и особенностей характера.

Ранее Митя Фомин помог помолодеть своей сестре Светлане, которая была недовольна своим внешним видом. Он привёл родственницу к пластическому хирургу, который отметил хорошую генетику пациентки и заявил о необходимости укрепить овал лица. Процедура обошлась в 500 тысяч рублей. Фомин уже на следующий день после операции забрал сестру из клиники, пообещав рассказать, как пластика преобразила её, писал NEWS.ru.

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