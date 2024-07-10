Милохин проиграл дело об авторских правах на 400 тысяч рублей Суд взыскал с Милохина 400 тысяч рублей за нарушение авторских прав

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Даня Милохин

Центральный районный суд Оренбурга потребовал взыскать 400 тысяч рублей с блогера Дани Милохина по иску автора песни «Владимир Путин молодец!» Олега Лихачева, сообщает пресс-служба инстанции в своем Telegram-канале. Отмечается, что пока решение суда не вступило в законную силу.

Лихачев обратился в суд из-за публикации в 2020 году его композиции на официальной странице Милохина в соцсети. Истец подчеркнул, что не давал на это разрешение, в связи с чем произошедшее он расценил как нарушение авторских прав. Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, встал на сторону Лихачева. Кроме того, блогеру в дальнейшем запрещено использовать данную композицию в своей деятельности.

Суд, изучив материалы дела, исковые требования удовлетворил и постановил взыскать с блогера компенсацию за нарушение исключительного права на музыкальное произведение на сумму 400 тысяч рублей, — указывается в публикации.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о задолженности Дани Милохина перед российской налоговой в размере 35 тысяч рублей. По его данным, долг возник еще в начале мая и до сих пор не погашен.

До этого глава центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов призвал объявить в розыск Милохина. Он считает, что блогер уклоняется от военной службы и не поставлен на учет.