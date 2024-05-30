Mia Boyka рассказала, как не перестать верить в любовь после разрыва Mia Boyka посоветовала продолжать верить в любовь после разрыва отношений

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Миа Бойка

Певица Mia Boyka на презентации нового альбома исполнителя Юрия Киселева призналась, что сама только учится тому, как продолжать верить в любовь после расставания, передает корреспондент NEWS.ru. Она подчеркнула, что композиция «Не перестану верить в любовь», записанная вместе с Киселевым, стала для нее своего рода медитацией.

Песня для меня, в том числе, как определенного рода медитация. Ты берешь это себе в голову, и уже относишься к этому вопросу легче, нежели когда ты страдала после расставания, и, сидя в ванной, рыдала. Есть разные этапы, но прожить их можно. Главное, этот этап не затягивать, — посоветовала певица.

Mia Boyka поделилась, что знает девушку, которая после неудачных отношений восемь лет ни с кем не встречалась. Она боялась кого-нибудь к себе подпускать, но нужно понимать, что не все такие ужасные, продолжила певица.

Один был плохой, третий, пятый плохо с тобой поступил. Но будет хороший. Наверное, нужно сделать выводы какие-то, глаза разуть, внимательнее смотреть. Но это не значит, что все плохие и перестать верить в любовь, — подчеркнула Mia Boyka.

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