«Меня обозвали легендой жанра»: Сосо Павлиашвили рассказал о новой награде Сосо Павлиашвили: меня обозвали легендой жанра на премии «Шансон года»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сосо Павлиашвили

Грузинский и российский певец Сосо Павлиашвили, который стал лауреатом музыкальной премии «Шансон года» 2024 года в номинации «Легенда жанра», признался, что не ожидал получить награду. По словам артиста, которые приводит корреспондент NEWS.ru, он благодарен зрителям за каждое сердцебиение и улыбку. Он также поблагодарил автора музыки своей новой песни, который написал 80% аранжировки к композиции.

Я не ожидал сегодня ее (премию. — NEWS.ru) получить. Меня сегодня еще обозвали легендой жанра. Дай бог здоровья и низкий поклон за каждые аплодисменты, за каждое сердцебиение, за каждую улыбку, — заявил певец.

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Ранее Павлиашвили признался, что с любовью и уважением относится ко многим российским артистам. Среди своих личных фаворитов он назвал исполнителей Леонида Агутина, Григория Лепса и Алексея Чумакова. Кроме этого, большим талантом, по его мнению, обладают Александр Серов, Лариса Долина, Александр Шоу из группы «Непара». Как подчеркнул Павлиашвили, они действительно заслуживают огромного уважения своим отношением к сцене, зрителям и музыке.