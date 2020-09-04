Мать Преснякова раскрыла пол будущего ребёнка Подольской

https://static.news.ru/photo/7baffa78-a539-11ea-b9f1-fa163e074e61_660.jpg Владимир Пресняков и Наталья Подольская Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Артистка Елена Преснякова в эфире шоу «Секрет на миллион» раскрыла пол будущего ребёнка Натальи Подольской и её сына.

Всё уравнивается — у Наташиной сестрёнки девочки, а здесь — мальчики, — поделилась свекровь Подольской.

В свою очередь Владимир Пресняков — старший отметил, что сын и невестка хотели девочку. Но он доволен тем, что будет очередной внук. Звёздный дедушка уже решил сделать из мальчика саксофониста, так как остальные отказались играть на этом инструменте.

Меня сын обманул — обещал учиться, но ему не понравились звуки. Потом Никита — я ему подарил саксофон, но нет. Сейчас обещает Тёма, но он настолько хитёр, знаю, что обманет, — пожаловался музыкант.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков женаты уже десять лет. Их первый общий ребёнок, сын Артемий, родился в июне 2015 года. У певца также есть старший сын Никита от брака с Кристиной Орбакайте.

Как ранее писал NEWS.ru, снимок беременной Натальи Подольской на отдыхе в Турции вызвал волну негодования у пользователей. Жена Владимира Преснякова опубликовала фото с пляжа, где она сидит с подругой и её маленькими детьми. Певицу призвали позаботиться о будущем ребёнке, уж если она совсем не думает о себе.