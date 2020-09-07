Мать невестки Валерии оказалась банкротом с многомиллионными долгами

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Только стихли обсуждения вокруг свадьбы младшего сына Валерии Арсения Шульгина и студентки юрфака Лианы Волковой, как журналистам стали известны новые подробности из жизни новоиспечённой супруги. На этот раз выяснилось, что тёща Шульгина Вера Волкова имеет многомиллионные долги.

Размер включённых в реестр требований кредиторов Волковой В. Б., согласно отчёту финансового управляющего, составил 104 024 634 рубля, — гласило решение Арбитражного суда города Москвы от 14 марта 2017 года, согласно которому бизнесвумен и бывший депутат Мосгордумы признана банкротом.

Как отмечает «Экспресс газета», инициатором признания финансовой несостоятельности Волковой выступил её бывший коллега по Благовещенской городской думе Игорь Чеглаков. Когда-то мужчина одолжил ей крупные суммы,однако деньги Волкова ему так и не вернула.

Согласно решению суда на торги выставили недвижимость экс-предпринимательницы в Благовещенске. В частности, с молотка уйдут земельные участки стоимостью 6 121 856 и 1 667 613 рублей и дом стоимостью 811 142 рублей.Как стало известно изданию, часть имущества Волкова успела переписать на своих родственников. Автомобиль марки Mersedes стоимостью 5 млн рублей женщина оформила на несовершеннолетнюю сестру Лианы.