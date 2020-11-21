Мария Шукшина призналась, что уже год не видела маму своего внука Марка

https://static.news.ru/photo/44a61b36-2cc3-11eb-9023-fa163e074e61_660.jpg Мария Шукшина Фото: shukshina_maria/instagram.com

Мария Шукшина, которая воспитывает маленького внука Марка, призналась, что не видела его маму, Фрейю Зильбер, уже целый год.

Накануне её сын Макар Касаткин отпраздновал день рождения. Ему исполнилось 23 года. К этому времени молодой человек уже успел родить наследника и жениться на девушке Илоне. Звёздная мама опубликовала поздравление сыну на своей странице в Instagram.

С днём рождения, сын! И всю твою замечательную семью, Илоночку и Маркушу! — написала актриса.

На вопрос подписчицы, а кто такая Илоночка и куда делось то «чудо», Шукшина откровенно ответила, что Илона — это её невестка, а про «чудо» не знает. Она также посоветовала про это спросить «малаховых-борисовых», поскольку она её уже год как не видела.

Как пишет Teleprogramma.pro, двухлетний Марк, которого родила Зильбер, живёт сейчас в семье именитой актрисы. Бывшая возлюбленная её старшего сына сама предложила им на время забрать к себе малыша.

Как писал NEWS.ru, Мария Шукшина стала бабушкой в 2018 году. Бывшая возлюбленная её сына Фрейя Зильбер родила мальчика — его назвали Марком. Актриса до последнего отказывалась признавать внука — пока дело не дошло до ДНК-теста. Анализ доказал, что отцом малыша является сын знаменитой актрисы. 19-летняя Фрейя Зильбер, в свою очередь, не раз становилась гостьей эфиров Андрея Малахова. В эфире девушка подробно рассказывала историю отношений с Макаром, сыном Шукшиной.

Молодые люди познакомились в соцсетях. Роман завязался очень быстро. Поначалу возлюбленные жили в квартире Макара в центре Москвы, но их отношения нельзя было назвать безоблачными. Пара то и дело ругалась, Фрейя уверяет, что Макар поднимал на неё руку и употреблял запрещённые препараты. Вскоре они окончательно расстались — девушка уехала в родной Барнаул, а затем сообщила экс-возлюбленному, что беременна.

У Фрейи Зильбер также есть старшая дочь, которую она родила в 14 лет. Девочку воспитывает бабушка.