Мария Миронова рассказала, что пристрастилась к сладкому на самоизоляции

47-летняя Мария Миронова призналась, что в период самоизоляции в связи с коронавирусной инфекцией пристрастилась к сладкому. Несмотря на это, подписчики актрисы заметили, как она похудела.
За несколько месяцев карантина со мной произошли странные метаморфозы. Никогда не любила сладкое, просто искренне не любила, теперь всё иначе, — написала Миронова в Instagram.
Она отметила, что в течение трёх месяцев самоизоляции количество проданных сладостей увеличилось в два раза, и спросила у своих поклонников, «подсели» ли на сладкое они сами.
Пользователи оставили много комментариев, в которых разделили любовь актрисы к десертам.
Как ранее писал NEWS.ru, эксперт по питанию, исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание» Зинаида Медведева назвала продукты, которые рекламируют как полезные, а на самом деле они вредные для здоровья.
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