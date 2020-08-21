Мария Миронова рассказала, что пристрастилась к сладкому на самоизоляции

https://static.news.ru/photo/0b620afc-e505-11ea-a3aa-fa163e074e61_660.jpg Мария Миронова Фото: mariya_mironova_actress/instagram.com

47-летняя Мария Миронова призналась, что в период самоизоляции в связи с коронавирусной инфекцией пристрастилась к сладкому. Несмотря на это, подписчики актрисы заметили, как она похудела.

За несколько месяцев карантина со мной произошли странные метаморфозы. Никогда не любила сладкое, просто искренне не любила, теперь всё иначе, — написала Миронова в Instagram.

Она отметила, что в течение трёх месяцев самоизоляции количество проданных сладостей увеличилось в два раза, и спросила у своих поклонников, «подсели» ли на сладкое они сами.

Пользователи оставили много комментариев, в которых разделили любовь актрисы к десертам.

Как ранее писал NEWS.ru, эксперт по питанию, исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание» Зинаида Медведева назвала продукты, которые рекламируют как полезные, а на самом деле они вредные для здоровья.