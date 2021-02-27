Марина Анисина бросила Джигурду сразу после свадьбы

https://static.news.ru/photo/fbaaf096-79d9-11eb-a6a6-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Скандально известный актёр Никита Джигурда, который на днях официально воссоединился со своей женой Мариной Анисиной, вновь остался один. Олимпийская чемпионка улетела из России.

Как пишет «Экспресс газета», Анисина отправилась во Францию, где живут их общие с Джигурдой дети — Мик-Анжель-Крист и Эва-Влада. Ранее сообщалось, что наследники не смогли присутствовать на свадьбе своих родителей из-за проблем с документами.

Ожидается, что эта разлука будет недолгой. Уже в конце марта спортсменка планирует вернуться на родину и вместе с мужем отметить его юбилей. 27 марта Никите Джигурде исполнится 60 лет.

Как признался накануне актёр, он хранил фигуристке верность целый год, пока они не могли видеться из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений на путешествия. После бракосочетания он заявил о планах создать для себя целый гарем из наложниц. По словам Джигурды, Анисина не против.

Актёр и спортсменка впервые вступили в брак в 2008 году. У них родились сын и дочь, но в 2017 году пара развелась. 22 февраля 2021 года Анисина и Джигурда снова официально стали мужем и женой, брак зарегистрировал Грибоедовский ЗАГС Москвы, писал NEWS.ru.