Мари Краймбрери поставила точку в вопросе «рассекречивания» своих отношений Мари Краймбрери заявила, что не рассекречивала свои отношения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мари Краймбрери

Певица Мари Краймбрери на благотворительном марафоне в поддержку подопечных Благотворительного Фонда Константина Хабенского заявила, что никогда не рассекречивала свои отношения. По словам артистки, она не выносила их на публичное обсуждение, передает корреспондент NEWS.ru. Так она ответила на вопрос журналиста, который спросил, почему ее отношения стали достоянием общественности.

Я не рассекречивала свои отношения <...> Я не говорю о своих отношениях, — заявила Краймбрери.

Ранее блогера Даву (Давида Манукяна) и певицу Мари Краймбрери заметили вместе после ее концерта в Минске. Пара вышла к поклонникам, держась за руки. После выступления Манукян вместе с Краймбрери и своей мамой поехал праздновать 8 Марта в ресторан. Блогер попытался скрыться от камер, однако капюшон ему в этом не помог.

Поклонники 30-летнего блогера и ранее предполагали, что он встречается с 31-летней певицей. По мнению зрителей, в последнее время пара делилась похожими снимками и видео с острова Маврикий. Кроме того, оба артиста начали одновременно писать в своих аккаунтах о любви, отметили комментаторы. Дава же заявлял, что сейчас он чувствует себя счастливым и не хочет затрагивать тему личной жизни.