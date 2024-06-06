«Маразм крепчает»: Ренату Литвинову в трусах на подиуме назвали фриком Рената Литвинова приняла участие в модном показе дочери Ульяны Добровольской

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рената Литвинова

Актриса Рената Литвинова в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовала фото, где идет по подиуму в одежде своей дочери-дизайнера Ульяны Добровольской, которая учится в Королевской академии изящных искусств Антверпена. На 57-летней артистке надет черный плащ, заправленный в белые трусы. Некоторые пользователи в комментариях назвали образ Литвиновой уродливым, а саму ее — фриком.

Маразм крепчает. Что за уродство? Сколько фриков развелось, смотреть противно! Где красивое искусство? Нет его! — написала в комментариях Татьяна Васильева.

Пользователь Галина Кудряшова выразила мнение, что заправлять плащ в трусы — это свежее течение в моде, потому что ранее все заправляли в трусы майку. Подписчица Наталья выразила сожаление в связи с тем, что Литвинова уехала из России и теперь вынуждена подрабатывать моделью.

Она плохо кончит. Выглядит болезненно, без родины, без родных... Жаль ее очень, — поделилась переживаниями Ксения.

Ранее журналистку и телеведущую Ксению Собчак обвинили в копировании стиля Литвиновой. Пользователи Сети сопоставили наряды знаменитостей во время различных публичных выходов. На Каннском кинофестивале 42-летняя телеведущая появилась в черном платье Khaite, украшенном бахромой. Свой образ Собчак дополнила красными туфлями Salvatore Ferragamo на каблуках, большими солнцезащитными очками и сумкой со страусиными перьями.