«Копируешь Литвинову»: Собчак раскритиковали за образ в Каннах Собчак выложила фото в платье с бахромой и очках-маске и стала объектом критики

Российскую журналистку и телеведущую Ксению Собчак в Instagram (деятельность в РФ запрещена) обвинили в копировании стиля актрисы и модели Ренаты Литвиновой. Пользователи Сети сопоставили наряды знаменитостей во время различных публичных выходов.

На Каннском кинофестивале 42-летняя телеведущая появилась в черном платье Khaite, украшенном бахромой. Свой образ Собчак дополнила красными туфлями Salvatore Ferragamo на каблуках, большими солнцезащитными очками и сумкой со страусиными перьями.

«НедоЛитвинова», «Ужасные очки», «Черная вдова что ли…», «Литвинова перевернулась», «Копируешь Литвинову», «Ой, еще одна Рената Литвинова…», — писали в комментариях пользователи.

Ранее Собчак рассказала, что прилетела на показ фильма Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке», который состоялся 19 мая. Ленту журналистка назвала лучшей в карьере соотечественника. Она запечатлела овации зрителей после показа кинокартины, а также показала фото с after-party.

Ранее Собчак заметили на вечеринке с сумкой стоимостью 575 тысяч рублей. Знаменитость присутствовала на закрытом ужине в честь сотрудничества певца Димы Билана с парфюмерным брендом Jusbox. На опубликованных кадрах она запечатлена в черном сарафане без бретелей и туфлях на каблуках. Кроме того, блогер накрутила волосы волнами и подобрала красную губную помаду. Также она надела серьги, купленные 20 лет назад в торговом доме.