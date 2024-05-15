Собчак пришла на вечеринку с сумкой Prada за 575 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак пришла на вечеринку с сумкой стоимостью 575 тысяч рублей. 42-летняя знаменитость присутствовала на закрытом ужине в честь сотрудничества певца Димы Билана с парфюмерным брендом Jusbox.

На опубликованных в соцсетях звезды фотографиях она была запечатлена в корсетном черном сарафане до колена без бретелей и остроносых туфлях на каблуках. Кроме того, блогер накрутила волосы волнами и подобрала красную губную помаду. Также она надела серьги, купленные 20 лет назад в торговом доме.

Ранее певец Филипп Киркоров появился на светском ужине компании «Рив Гош» с кардинально новым имиджем. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) народный артист России опубликовал видео, на котором он предстал с обновленными стрижкой и окрашиванием — седым «горшком».

Киркоров выбрал для мероприятия элегантный серый брючный костюм с жилеткой и белую рубашку. Свой образ он дополнил галстуком, очками и сумкой. Помимо поп-певца, на светском ужине появились Ксения Собчак, Валерия, Ольга Бузова и Яна Рудковская.