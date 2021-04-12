Манижа раскрыла смысл своей песни для Евровидения

https://static.news.ru/photo/cf6ae34a-9b69-11eb-8cd0-96000091f725_660.jpg Фото: manizha/instagram.com

Певица Manizha (Манижа Сангин) раскрыла смысл песни, с которой представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение». Её слова приводит The Guardian.

По словам артистки, саркастичная лирика песни Russian Woman родилась из общения с людьми, которые считают важным высказывать своё «авторитетное» мнение. В частности, эти люди нередко советовали Маниже похудеть или задавали бестактные вопросы. К примеру, многие интересуются, почему у исполнительницы ещё нет детей, хотя ей уже больше 30 лет.

Мы знаем, что подобные слова могу травмировать, и я бы не хотела рассказывать такие вещи своей дочери, — поделилась девушка.

Она также отметила , что в тексте песни содержатся намёки на более тяжёлые переживания. К примеру, в строчке: «Но сломанной family не сломать меня».

Ранее председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров прокомментировал песню Russian Woman певицы Манижи, которую она представит на Евровидении. Он рассказал, что прочитал текст песни и ничего не понял.

До этого песню Манижи также жёстко раскритиковал и музыкальный критик Сергей Соседов. В беседе с NEWS.ru он заявил, что композиция унижает образ русской женщины и является «чудовищной» провокацией.