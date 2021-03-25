Манижа пожаловалась на ужасные проклятия в свой адрес

https://static.news.ru/photo/6a9c636c-8dd6-11eb-8288-96000091f725_660.jpg Манижа Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Манижа рассказала об угрозах и проклятиях, которые посыпались в её адрес после победы певицы на голосовании по Евровидению. Исполнительница будет представлять Россию в Роттердаме на предстоящем конкурсе.

У артистки хорошая группа поддержки и фанатов, которые разделяют её взгляды. Однако такие нелестные замечания, типа которых получает Манижа, могут напрочь отбить желание выступать.

Оскорбления в адрес певицы касаются цвета кожи, национальности, передаёт её слова ВВС. Отправители грозят, что артистке не прожить в России, если она будет петь «такие песни» про русских женщин.

Мать двоих детей написала, что мечтает, чтобы мой самолёт разбился, когда я полечу в Роттердам. Это не может не пугать, — пожаловалась Манижа.

Песня артистки Russian Women набрала больше всего голосов в отборе на Евровидение. Манижа признавалась, что сама не могла поверить, насколько популярным получится её хит. Многие слушатели признали недюжинный музыкальный талант певицы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что музыкальный продюсер Виктор Дробыш скептически оценил перспективы певицы Манижи, которая будет представлять Россию на Евровидении-2021 с песней Russian Woman («Русская женщина»). Он объяснил, почему, по его мнению, это выступление не будет иметь успеха на конкурсе.