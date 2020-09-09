«Мамин голос»: поклонники услышали в песне Лизы Галкиной голос Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/84139f7a-f256-11ea-a15a-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин и Алла Пугачёва Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дочь Аллы Пугачёвой и Максима Галкина Лиза покорила подписчиков песней на французском языке. Ролик опубликован на одном их посвящённых девочке фан-аккаунтов.

Девочка устроила небольшое выступление под аккомпанемент рояля. Для исполнения дочка Пугачёвой и Галкина выбрала известную песню Джо Дассена «Les Champs Elysees». Лиза исполнила хит, пританцовывая под него, чем вызвала восторг поклонников.

Лиза и её брат Гарри учат французский язык с самого раннего детства и знают его почти в совершенстве. Фанаты отметили, что девочка станет отличной сменой Алле Пугачёвой и осыпали ребёнка комплиментами. «Мамин голос», «Юная звёздочка», — написали в комментариях пользователи.

Лиза и Гарри Галкины 18 сентября отметят очередной день рождения. Детям исполнится по семь лет. Оба ходят в элитную школу, обучение в которой стоит более трёх миллионов рублей в год.

Ранее NEWS.ru сообщал, что шоумен Максим Галкин поделился с подписчиками видео, снятым во дворе их с примадонной эстрады Аллой Пугачёвой особняка. Пока сын четы, Гарри Галкин, подрезал вместе с матерью кусты, шестилетняя Лиза предпочла уединиться.