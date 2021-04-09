«Малышку увозят»: у Ивлеевой отняли элитный спорткар

https://static.news.ru/photo/3ac2d1fc-9935-11eb-887f-96000091f725_660.jpg Анастасия Ивлеева Фото: _agentgirl_/Global Look Press

Автомобиль Анастасии Ивлеевой эвакуировали на штрафстоянку из-за неправильной парковки. На это блогер пожаловалась своим подписчикам в Instagram.

По её словам, Lamborghini Aventador забрали в связи с тем, что она «поднакопила штрафов». За восемь месяцев Ивлеева нарушила ПДД почти 200 раз — превышала скорость, пересекала сплошную двойную, неправильно парковалась и разворачивалась в неположенных местах.

Представляете, у меня впервые в жизни эвакуировали машину — ламбу... Обожаю! Малышка, малышку увозят... — написала блогер.

На этот раз Ивлеева оставила автомобиль между небоскрёбами «Москва-Сити». Лишившись «колёс», она сразу решила оплатить почти все штрафы, а также заплатила 1500 рублей и ещё почти 10 тысяч рублей за перевозку спорткара на штрафстоянку.

Позднее машину вернули. В следующем видео Ивлеева ругалась и срывала с кузова казённые стикеры, передаёт «Экспресс газета».

Как писал NEWS.ru, в марте Ивлеева попала в неприятную ситуацию на дороге. Её остановил сотрудник ДПС и попросил предъявить права. Документов при себе у блогера не оказалось, по её словам, они остались в другой машине, которых у неё три.