МакSим рассказала о лечении и возвращении на сцену Певица МакSим пообещала возобновить концерты в октябре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МакSим

40-летняя певица МакSим назвала причину отмену весеннего гастрольного тура. По словам артистки, она заболела из-за слишком высокого темпа работы. Вследствие перегрузок ей пришлось отправиться на лечение, которое продолжается до сих пор. Сейчас исполнительница восстанавливается на даче и мечтает о новой любви. Возобновить концерты она обещает в октябре. Об этом МакSим рассказала в своем блоге в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ).

Певица МакSим прервала долгое молчание после конфликта с концертным директором, слухов о беременности и отмены гастрольного тура из-за двух неудачных выступлений. Сначала звезде стало плохо на концерте в Сочи, затем она почувствовала недомогание на сцене в Твери. МакSим неуверенно держалась на ногах и не могла совладать с голосом. Тогда поклонники заподозрили, что певица больна.

Спустя пару месяцев артистка рассказала поклонникам, что с ней уже все в порядке, она проводит лето на даче с детьми и восстанавливает физическую и эмоциональную форму.

Пришла к тому, что я должна приводить свой организм в порядок. Он перестал выдерживать такие нагрузки. Сейчас работаю над своими физическими и эмоциональными чувствами, — сообщила МакSим.

Она также пообещала, что вернется на сцену уже в октябре и сообщила о смене состава музыкантов в своем коллективе.

Думаю, концертная деятельность возобновится примерно в октябре. Мы сейчас работаем над этим вопросом, — написала артистка.

Также МакSим рассказала о личной жизни. Выяснилось, что сердце певицы свободно.

Сердце свободно, уже чувствую, что мне не хватает близкого человека рядом. У меня очень внимательные поклонники, которые с огромной душой подходят к выбору подарков. Я их очень ценю, храню. Недавно мне подарили огромного мягкого гуся. Теперь я сними сплю, закинув не него ноги, — призналась певица.

Ранее стало известно, что певица МакSим попала в черный список ФНС из-за долга больше миллиона рублей. Отмена тура пошатнула финансовое состояние певицы, ведь гонорары от выступлений были главным источником ее доходов. Сообщалось, что если артистка не оплатит долг вовремя, налоговая может обратиться к судебным приставам, после чего будут арестованы счета и имущество звезды, а ей самой запретят выезжать за рубеж.