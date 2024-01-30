«Лживые слезы»: Поплавская вступилась за Кудрявцеву Поплавская заявила, что поступила бы, как Кудрявцева на шоу Малахова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Яна Поплавская

Российская актриса Яна Поплавская вступилась за Леру Кудрявцеву, которая плеснула стакан воды в мать, бросившую сына, на шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!», и заявила, что поступила бы так же. По словам 56-летней артистки, которые приводит Voice, такие женщины, как героиня передачи, «ломают судьбы тем, кого они рожают и бросают».

На программе Малахова Лера плеснула водой в лицо алкоголичке, которая спустя много лет решила встретиться с сыном, у которого ДЦП. Пришла и стала плакать. Но раньше не приходила, а вот на программу решила прийти. Наверное, гонорар хороший предложили. Лживые слезы. И эмоции Кудрявцевой я прекрасно понимаю, наверное, поступила бы точно так же, если бы я была на этой съемке, — сказала Поплавская.

Кудрявцева плеснула водой в лицо гостье программы «Привет, Андрей!» Елене Мохневой, приехавшей в Москву на встречу с сыном, которого она родила и бросила в общественном туалете. Не выдержав происходящего, артистка покинула студию. Позднее она объяснила в своем Telegram-канале, что у нее просто «упало забрало» от сочувствия к юноше.

После этого психолог Маргарита Алексеева заявила, что телеведущая просто не смогла сдержать эмоций. Специалист отметила, что это может быть связано с сочувствием, которое ведущая испытала к молодому участнику шоу Андрея Малахова. Она также добавила, что косвенно поведение Кудрявцевой может быть связано с разводом.