«Не сдержала эмоции»: психолог о поведении Кудрявцевой на шоу Малахова Психолог Алексеева: Кудрявцева не смогла сдержать эмоции на шоу Малахова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лера Кудрявцева

Телеведущая Лера Кудрявцева, плеснувшая стакан воды в мать, бросившую сына, просто не смогла сдержать эмоции, заявила клинический психолог Маргарита Алексеева. Комментируя ситуацию KP.RU, специалист отметила, что это может быть связано с сочувствием, которое ведущая испытала к молодому участнику шоу Андрея Малахова.

Лера не сдержала свои эмоции. Может быть, просто потому, что она живой человек. Общественность очень не любит такое от публичных людей и часто требует от знаменитостей «ходить в белом пальто» и врать о том, что их ничего не задевает и не трогает. А здорового живого человека со способностью к эмпатии такие печальные истории трогают, — пояснила психолог.

Она также отметила, что косвенно поведение Кудрявцевой может быть связано с разводом. Психолог уточнила, что, когда человек сталкивается с травмирующей ситуацией, психика начинает тратить очень много ресурса. В связи с этим телеведущая может находиться в состоянии эмоционального истощения и резко реагировать на происходящее.

Кудрявцева плеснула водой в лицо гостье программы «Привет, Андрей!» Елене Мохневой, приехавшей в Москву на встречу с сыном, которого она родила и бросила в общественном туалете. Не выдержав происходящего, артистка покинула студию. Позднее она объяснила в своем Telegram-канале, что у нее просто «упало забрало» от сочувствия к юноше.