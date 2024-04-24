Люся Чеботина раскрыла, кто дает ей советы Люся Чеботина: Филипп Киркоров постоянно дает советы и направляет в творчестве

Певица Люся Чеботина на гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ» рассказала для NEWS.ru, что на протяжении карьеры ей помогал советами коллега по шоу-бизнесу Филипп Киркоров. Российский эстрадный исполнитель — один из тех людей, кто постоянно хочет подсказать, как будет правильно, обратила внимание она.

Филипп Бедросович один из таких людей, кто дает постоянно советы, постоянно направляет, постоянно хочет подсказать, как будет правильно. Мне кажется, что именно в этом заключается передача знаний из поколения в поколение, — отметила Чеботина.

Артистка выразила уверенность, что когда она станет постарше, то будет также давать советы молодым музыкантам в каких-то вопросах. Кроме этого, певица указала на особенность своего характера, которая дает возможность впитывать наставления со стороны как губка.

Ранее Чеботина заявила, что музыка для молодых исполнителей — тот же самый бизнес, поскольку они много вкладываются и развиваются без продюсеров и лейблов. По ее словам, работа строится по принципу «заработал — обратно вложил».

До этого она объяснила, что появление поп-исполнителя Филиппа Киркорова на мероприятии с повязкой на лице было связано со стоматологическими проблемами. По ее словам, она испугалась, что у певца проблемы со здоровьем. Артист появился с перевязанной челюстью на показе гастрономического мюзикла «Москва слезам не верит».