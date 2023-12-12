Чеботина объяснила появление Киркорова на публике с перевязанным лицом Чеботина: Киркоров ходил с перевязанным лицом из-за стоматологических проблем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Люся Чеботина объяснила, что появление поп-исполнителя Филиппа Киркорова на мероприятии с повязкой на лице было связано со стоматологическими проблемами. По ее словам, она испугалась, что у певца проблемы со здоровьем. Фрагмент из эфира МУЗ-ТВ приводит Telegram-канал «НеМалахов».

Когда я увидела его в таком виде, то спросила, что случилось. Он объяснил, что это стоматология. Многие артисты могли бы слиться и сказать, что у меня стоматология, а он все равно отрабатывает на все сто, — сказала Чеботина.

Как уточнила Lenta.ru, 56-летний артист появился с перевязанной челюстью на показе гастрономического мюзикла «Москва слезам не верит». Отмечается, что Киркоров на красной дорожке постоянно поправлял у лица черную повязку, которая прикрывала его уши и подбородок. Некоторые СМИ предположили, что исполнитель сделал очередную пластическую операцию.

Ранее Киркоров рассказал, что решился воспользоваться услугами пластического хирурга из-за недовольства телом. В подкасте блогера и рэпера Эльдара Джарахова певец признался, что во время стрессов и съемок ел много бутербродов и «наел лишнего жиру». По словам звезды, в итоге его избавили от 30 литров жира и сделали ему коррекцию фигуры.