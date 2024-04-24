«Без продюсеров, лейблов и авансов»: Чеботина об индустрии шоубизнеса Чеботина заявила, что музыка для молодых исполнителей является бизнесом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Артистка Люся Чеботина на гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ» заявила, что музыка для молодых исполнителей — тот же самый бизнес, поскольку они много вкладываются и развиваются без продюсеров и лейблов. По ее словам, работа строится по принципу «заработал — обратно вложил», передает NEWS.ru.

Музыка и есть бизнес. Все что заработал — обратно вложил. Те девочки и мальчики, которые вкладываются сами и работают сами на себя, не имея продюсеров, лейблов и авансов, — они прекрасно понимают, что музыка — тот еще бизнес, — поделилась певица.

Также Чеботина рассказала, что есть много людей, которые готовы помочь советом. Например, российский певец Филипп Киркоров всегда не прочь подсказать более неопытным коллегам из шоу-бизнеса, как поступить.

Филипп Бедросович постоянно дает советы, постоянно направляет. И мне кажется, в этом заключается передача знаний молодому поколению, — отметила девушка.

Также Чеботина рассказала о релизе новой песни в майские праздники. Композиция точно станет хитом и будет популярна среди девочек, ее будут петь в караоке, уверена артистка.

До этого Чеботина назвала ерундой слухи о том, что в ее продвижение вложены миллионы «Русского радио». Клипы и аранжировки были сделаны на ее личные деньги, а песни, как призналась исполнительница, она пишет сама. Певица подчеркнула, что не позволит обесценивать свой труд и труд своей команды.