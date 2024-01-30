Чеботина назвала ерундой слухи о вложенных в нее миллионах «Русского радио»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Люся Чеботина

Певица Люся Чеботина в Instagram (деятельность в РФ запрещена) назвала ерундой слухи о том, что в ее продвижение вложены миллионы «Русского радио». Артистка заявила, что клипы и аранжировки были сделаны на ее личные деньги, а песни она пишет сама. Чеботина отметила, что не позволит обесценивать свой труд и труд своей команды.

Мне надоело слушать эту ерунду про себя. Музыку и текст к своим песням я пишу сама. Работу саундпродюсеров, сведение, мастеринг тоже оплачиваю я, как и обложки к трекам. Клип «Солнце Монако» тоже я оплачивала сама. И на содержании ни у каких парней и мужчин я никогда не была. У меня никогда не было лейбла, продюсера или спонсора. И слухи про то, что моим продвижением занималось «Русское радио», мне надоели, это неправда! — сказала Чеботина.

Певица добавила, что вложила небольшую сумму в клип «Солнце Монако». Чеботина подчеркнула, что благодарна своей команде и всем талантливым людям, которые работают с ней.

Ранее Чеботина сообщила о заказной травле в СМИ, которую организовали ее недоброжелатели. По словам артистки, она часто видит в прессе смонтированные фейковые видео с выступлений и лживые факты из своей жизни. Чеботина предположила, что «стала костью у кого-то в горле».

Чеботина отметила, что «все в этом мире возвращается», и посоветовала тем, кто занимается ее «травлей», делать добрые дела. Певица также обратилась к своим поклонникам с просьбой не верить лжи и поддержать ее.