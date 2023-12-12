«Стала костью в горле»: Чеботина рассказала о заказной травле Люся Чеботина заявила, что недоброжелатели организовали ее травлю в СМИ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Люся Чеботина

Певица Люся Чеботина в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщила о заказной травле в СМИ, которую организовали ее недоброжелатели. По словам артистки, она часто видит в прессе смонтированные фейковые видео со своих выступлений и лживые факты из своей жизни. Чеботина предположила, что «стала костью у кого-то в горле».

Идет закуп на протяжении полугода против меня. Как-то слишком часто я стала видеть в заголовках свое имя и узнавать новые подробности о себе и о своей жизни из СМИ. Пишется то, чего я не делала и не говорила, либо вырываются мои фразы из контекста и преподносятся совершенно под другим, негативным углом. Монтируются фейковые видео из моих высказываний, и преподносится все совершенно не так, как было на самом деле. У кого-то я, похоже, стала костью в горле, — заявила исполнительница.

Чеботина также отметила, что «все в этом мире возвращается», и посоветовала тем, кто занимается ее «травлей», делать добрые дела. Певица также обратилась к своим поклонникам с просьбой не верить лжи и поддержать ее.

Добро возвращается добром, а зло — злом. И искренне надеюсь и верю, что никто из «моих» этому не верит. Просто я и подумать не могла, что кому-то вообще в голову придет искусственно кого-то топить. Так вот пусть те, кто занимается этой «травлей», сколько угодно закупают комментарии и статьи против меня, но по итогу мы все всё равно получим то, что отдаем и излучаем! — подчеркнула Чеботина.

Ранее Чеботина объяснила, что появление поп-исполнителя Филиппа Киркорова на мероприятии с повязкой на лице было связано со стоматологическими проблемами. По ее словам, она испугалась, что у певца проблемы со здоровьем. Артист появился с перевязанной челюстью на показе гастрономического мюзикла «Москва слезам не верит». Отмечается, что Киркоров на красной дорожке постоянно поправлял у лица черную повязку, которая прикрывала его уши и подбородок. Некоторые СМИ предположили, что исполнитель сделал очередную пластическую операцию.