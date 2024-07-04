«Люди не хотят быть дураками»: продюсер об отмене шоу Гудкова в России Продюсер Рудченко: шоумен Гудков использует россиян для заработка

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Александр Гудков

Показы шоу комика Александра Гудкова в городах России отменили, потому что люди не захотели быть дураками, уверен музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. В разговоре с NEWS.ru эксперт выразил мнение, что шоумен призывал поддерживать Украину, а сейчас захотел вновь заработать на россиянах.

Наконец настало время, когда наши люди не хотят быть дураками. Гудков остро призывал поддерживать Украину, сам приложил усилия к данной истории и сейчас как ни в чем не бывало просто хочет заработать в России. У него нет других источников дохода, — пояснил Рудченко.

По словам продюсера, концертная деятельность является главным источником доходов для комика. Он напомнил, что Гудкова перестали звать на ток-шоу. Рудченко также отметил, что повторяется история с юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и другими уехавшими артистами, которые оказались не нужны на Западе.

Гудков обращается вглубь России и смотрит на российского зрителя, при этом не изменил свою позицию, а, наоборот, подтвердил свое отношение к СВО и нашему народу. Он подчеркивает свою потребительскую позицию и использует население для заработка. Ему глубоко все равно, что творится в душах и сердцах людей, — заключил продюсер.

Ранее в Москве отменили концерт знаменитого в СССР барда Сергея Никитина, самыми известными песнями которого являются «Большой секрет для маленькой компании» и «Под музыку Вивальди». Это произошло на фоне слухов о финансировании Вооруженных сил Украины. Юбилейное выступление должно было состояться 13 июня.