В Москве отменили концерт Никитина на фоне слухов о финансировании ВСУ В Москве отменили концерт барда Никитина

Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/Global Look Press

Сергей Никитин

В Москве отменили концерт знаменитого в СССР барда Сергея Никитина, самыми известными песнями которого являются «Большой секрет для маленькой компании» и «Под музыку Вивальди», говорится в афише мероприятия Центра авторской песни. Юбилейное выступление артиста должно было состояться 13 июня. Причины отмены концерта Никитина неизвестны.

Внимание! Концерт отменяется, купленные билеты можно сдать, — сказано в сообщении.

Ранее актриса Яна Поплавская заявила, что Сергей и Татьяна Никитины перечисляют гонорары на помощь Украине. Она обратила внимание на анонс фестиваля в Черногории, в котором помимо бардов должны участвовать антироссийски настроенные артисты. По словам Поплавской, в частности, речь идет об актрисе Чулпан Хаматовой и поэтессе Вере Полозковой.

Позднее Никитины опровергли слухи о финансировании ВСУ. Они заявили, что появившаяся в Сети информация о сборе средств для Украины является «злонамеренной ложью и клеветой». Барды также объявили о своем решении отказаться от участия в фестивале в Черногории. По словам Никитиных, они никогда не выступали «в угоду политики и политикам, не ждали от государства никаких благ — квартир, должностей и гонораров».