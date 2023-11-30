Любовь Успенская рассказала о пьяном выступлении на корпоративе в Барвихе Любовь Успенская: на новогоднем корпоративе в Барвихе я пьяной пела как никогда

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская певица Любовь Успенская за кулисами музыкальной премии «Золотой граммофон» заявила, что однажды выступала пьяной. Она отметила, что это был новогодний корпоратив в Барвихе и он оказался для нее четвертым за день, передает корреспондент NEWS.ru.

Я тогда выпила очень много. Все напились в тот Новый год. У меня была четвертая работа в этот день. Я вся такая была. Организаторы говорят: «Боже мой, как она будет петь?» Меня просто поставили. Там сидели мужики, в Барвихе. И я включила «Успенскую» и отпела так! — рассказала артистка.

Она добавила, что, когда покинула сцену, сразу упала. Зато организаторы восторгались: «Боже мой, это ж надо! Она пела как никогда».

Это был тот Новый год, когда я позволила себе оторваться по полной. Вообще, я не пью, — подчеркнула певица.

Ранее Любовь Успенская за кулисами музыкальной премии «Золотой граммофон» заявила, что считает себя легендой российской эстрады с большой буквы. На вопрос журналиста, является ли такой легендой певец SHAMAN, исполнительница ответила, что ему еще надо дорасти до этого неофициального звания. Успенская, которая в этот вечер получила первый за карьеру «Золотой граммофон», сказала, что эта награда запомнится ей навсегда.