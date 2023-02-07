Любовь Успенская призналась, что разочаровалась в мужчинах Певица Любовь Успенская призналась, что жалеет о потраченном на «бездарных мужчин» времени

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Любовь Успенская

Певица Любовь Успенская призналась, что жалеет о потраченном на «бездарных мужчин» времени. В интервью «Народным Новостям она заявила, что они тянули ее назад. Артистка добавила, что «обручилась со сценой навсегда» и больше не станет участвовать в «брачных играх».

Я потратила много времени на бездарных мужчин, которые только меня тянули назад, когда я стремилась вперед. В итоге я поняла, что больше не участвую в брачных играх, и дала клятву, что подписала контракт и обручилась со сценой навсегда, — рассказала Успенская.

Также певица объяснила, почему решила вернуться в Россию после жизни в США. Она рассказала, что приехала на родину, чтобы выступить и сняться в клипе. Успенская рассказала, что до этого долго мечтала вернуться в Россию и побыть там хотя бы неделю, но в итоге решила остаться и не возвращаться за границу. Она также добавила, что пока не получила российское гражданство, но находится в «трепетном ожидании».

Ранее Успенская рассказала, что певец Николай Басков подарил ей котенка. В соцсетях она рассказала, что была очень рада такому подарку. Питомца назвали Ники, в честь его первого владельца.

В мае стало известно, что дизайнер Анна Кауфман обвинила Успенскую в избиении ее собаки и заявила о намерении подать в суд. Певица рассказала, что ее искусал трехмесячный щенок соседки. Кауфман опровергает эти слова и утверждает, что артистка избила ее почти неходящего старого пса. Юрист Александр Добровинский добавил, что против Успенкой могут возбудить уголовное дело и обязать ее выплатить компенсацию.