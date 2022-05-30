Любовь Успенскую обвинили в избиении собаки Дизайнер Анна Кауфман обвинила певицу Любовь Успенскую в избиении её собаки

Любовь Успенская / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дизайнер Анна Кауфман обвинила певицу Любовь Успенскую в избиении её собаки и намерена подать в суд, сообщает «Газета.Ru». По словам юриста Александра Добровинского, к которому обратилась Кауфман, Успенская заявила, что её искусал трёхмесячный щенок соседки. Анна же утверждает, что та избила её почти неходячего старого пса.

Я написал Любе, когда это случилось, она сказала, что напротив них живут проститутки. Я не понимаю, почему такое обращение. Успенская пока не извинилась. Я получил от неё СМС, в котором она говорит, что её искусала эта собака, этот трёхмесячный щенок просто порвал Любу. Я себе это просто представить не могу, — сказал Добровинский.

Юрист добавил, что против певицы могут возбудить дело по статье «причинение ущерба имуществу» или «жестокое обращение с животными» и Успенской придётся выплатить компенсацию. По российскому законодательству собака считается имуществом, объяснил Добровинский.

Сейчас идёт обсуждение с ветеринарами, понадобится ли животному операция.

Ранее на актёра Дмитрия Задорожного, сыгравшего в сериале «Детективы», завели уголовное дело за избиение кота по кличке Сыр. Следователи установили, что живодёр попытался убить своего питомца, ударив его несколько раз ногой по телу, после чего со всей силы бросил животное на землю. Инцидент произошёл в подмосковных Химках ночью 2 мая.