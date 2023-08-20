Любовь Успенская назвала счастьем возвращение Крыма в состав России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Любовь Успенская

Крым сильно изменился в лучшую сторону, заявила многократная обладательница музыкальной премии «Шансон года» Любовь Успенская на пресс-конференции во время пятого творческого фестиваля «Таврида.АРТ». По ее словам, это счастье, что полуостров вернулся в состав Российской Федерации.

Крым очень сильно изменился. Стали лучше дороги. Я как раз вспоминала, как мы раньше мучались, добирались. И я уже даже не хотела работать. Я просто говорила: «Господи, я беру деньги не за концерты, а за эти трудные переезды». А сейчас здесь трассы, потрясающие виллы, потрясающие панорамы. Я даже спросила водителя: «Вам нравится больше Крым тогдашний или теперешний?» Он сказал, конечно, что теперешний. Но это можно было и не спрашивать, все очевидно. Это счастье, что мы вернули наш Крым. И больше никому не отдадим, — заявила Любовь Успенская.

Ранее народный артист Российской Федерации Григорий Лепс во фестиваля «Таврида.АРТ» рассказал, что ему напоминает русская культура. По его словам, это глыба, которую невозможно остановить и отменить.

Также певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) признался, что его жена очень переживает из-за концертов в зоне СВО. Отвечая на вопрос журналиста NEWS.ru во время пятого творческого фестиваля «Таврида.АРТ», он отметил, что несмотря ни на что, его супруга относится с пониманием к решению выступать в новых регионах России, как и к любым другим его решениям.