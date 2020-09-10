Ляйсан Утяшева рассказала о холостяцком настроении Харламова

https://static.news.ru/photo/00a6c170-f37e-11ea-a6c9-fa163e074e61_660.jpg Ляйсан Утяшева Фото: liasanutiasheva/instagram.com

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала, как живёт после развода резидент Comedy Club Гарик Харламов.

По словам спортсменки, после развода он приходил к ней на день рождения, подарил кулинарную книгу. Комик был «свободный и такой лёгкий», отметила она.

Я сказала: «Захаживай, буду и тебя кормить», — рассказала Утяшева в шоу Надежды Стрелец на её YouTube-канале.

О разводе комика и актрисы Кристины Асмус стало известно 22 июня. Пара воспитывает дочь Анастасию, которая 1 сентября пошла в первый класс. После расставания прошло уже несколько месяцев, а резидент Comedy Club всё ещё ходит в завидных женихах, правда, уже неоднократно появлялась информация о его новых романах.