Ляйсан Утяшева рассказала о холостяцком настроении Харламова

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала, как живёт после развода резидент Comedy Club Гарик Харламов.
По словам спортсменки, после развода он приходил к ней на день рождения, подарил кулинарную книгу. Комик был «свободный и такой лёгкий», отметила она.
Я сказала: «Захаживай, буду и тебя кормить», — рассказала Утяшева в шоу Надежды Стрелец на её YouTube-канале.
О разводе комика и актрисы Кристины Асмус стало известно 22 июня. Пара воспитывает дочь Анастасию, которая 1 сентября пошла в первый класс. После расставания прошло уже несколько месяцев, а резидент Comedy Club всё ещё ходит в завидных женихах, правда, уже неоднократно появлялась информация о его новых романах.
Ранее СМИ сообщили, что у Гарика Харламова
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