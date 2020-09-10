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Ляйсан Утяшева рассказала о холостяцком настроении Харламова

18:51, 10 сентября 2020
Ляйсан Утяшева Ляйсан Утяшева Фото: liasanutiasheva/instagram.com

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала, как живёт после развода резидент Comedy Club Гарик Харламов.

По словам спортсменки, после развода он приходил к ней на день рождения, подарил кулинарную книгу. Комик был «свободный и такой лёгкий», отметила она.

Я сказала: «Захаживай, буду и тебя кормить», — рассказала Утяшева в шоу Надежды Стрелец на её YouTube-канале.

О разводе комика и актрисы Кристины Асмус стало известно 22 июня. Пара воспитывает дочь Анастасию, которая 1 сентября пошла в первый класс. После расставания прошло уже несколько месяцев, а резидент Comedy Club всё ещё ходит в завидных женихах, правда, уже неоднократно появлялась информация о его новых романах.

Ранее СМИ сообщили, что у Гарика Харламова обнаружен коронавирус. Однако, как оказалось, эта информация не соответствует действительности. Отмечалось, что из-за болезни комика были отменены съёмки Comedy Club в Барвихе. Помощник артиста Дмитрий пояснил, что комик, когда почувствовал себя плохо, сдал тест на коронавирусную инфекцию и получил отрицательный результат. Сам артист не комментировал эту ситуацию, писал NEWS.ru.

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