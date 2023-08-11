«Лучший пиар в истории!»: Мизулина ответила на клип Oxxxymiron Екатерина Мизулина поблагодарила рэпера Oxxxymiron за бесплатный пиар

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Глава «Лиги безопасного Интернета» Екатерина Мизулина поблагодарила рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за песню «Лига опасного Интернета». В клипе исполнитель подверг критике ее деятельность, а также артистов, с которыми она проводила встречи. Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что музыкант бесплатно сделал ей рекламу среди своих поклонников, и назвала ролик лучшим пиаром в истории.

Иноагент Oxxxymiron требует большие гонорары за свои концерты, а для меня он поет бесплатно, как на утреннике в детсаду. Спасибо иноагенту за самый лучший пиар в истории! Лучше и не придумаешь! — заявила Мизулина.

Ранее стало известно, что Oxxxymiron выпустил на YouTube клип «Лига опасного Интернета», который собрал более 100 тысяч просмотров за первые два часа. Трек позиционируется как дисс на Мизулину, а также на тех исполнителей, кто приносит извинения члену Общественной палаты.

В своем треке Oxxxymiron раскритиковал рэпера Scally Milano, который ранее обратился к Мизулиной и пообещал изменить формат своего творчества, в котором «может фигурировать деструктивное поведение или запрещенные препараты». Кроме того, в новой композиции упоминается группа «Три дня дождя», за солиста которой Глеба Викторова заступилась Мизулина после того, как тот вышел на сцену пьяным. Также в ролике сделаны отсылки к певицам Инстасамке и Хофманните, которые заявили после общения с Мизулиной, что удалят все треки, содержащие запрещенную информацию.